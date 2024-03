Le Cabaret à l’épreuve des jeux 2024 Beugnon-Thireuil, samedi 20 avril 2024.

Le Foyer des Jeunes du Busseau et le club de foot de Buslaurs Thireuil sont heureux de vous inviter aux soirées du Cabaret. Cette année le Cabaret à l’épreuve des jeux 2024 , acteurs, danseurs et chanteurs vous font vivre 5 soirées riches en rires et en émotion !

Nous vous attendons nombreux les 6, 12, 13, 19 et 20 avril à 20h30 au Centre d’Animation Rurale de Beugnon-Thireuil (La Chapelle Thireuil)

Réservations à partir du 18 mars, entre 18h et 21h 0549251280 / 0682065780

Tarif 10€ 10 10 EUR.

Début : 2024-04-20 20:30:00

fin : 2024-04-20

Centre d’Animation Rural

Beugnon-Thireuil 79160 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine

