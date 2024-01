Vide-Grenier Brocante Le Bourg Saint-Goussaud, samedi 18 mai 2024.

Saint-Goussaud Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 06:00:00

fin : 2024-05-18

Dans le cadre de la Fête Patronale de Saint Goussaud, un vide-grenier brocante est organisé toute la journée. La journée sera rythmée par une course pédestre et en soirée un concert gratuit du groupe BACK TO QUEEN.

Buvette et restauration sur place.

Dans le cadre de la Fête Patronale de Saint Goussaud, un vide-grenier brocante est organisé toute la journée. La journée sera rythmée par une course pédestre et en soirée un concert gratuit du groupe BACK TO QUEEN.

Buvette et restauration sur place.

EUR.

Le Bourg

Saint-Goussaud 23430 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Monts et Rivières Ouest Creuse