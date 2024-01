Bal des jeunes en plein air le bourg Raucoules, samedi 6 juillet 2024.

Raucoules Haute-Loire

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-06

fin : 2024-07-06

Le Club des jeunes organise son traditionnel repas et son bal d’été !

La fin des exams et le début des vacances, c’est le moment de venir goûter notre cochon à la broche et enflammer le dancefloor

.

le bourg

Raucoules 43290 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes



