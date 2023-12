Rencontres Cinéma de Gindou Le bourg Gindou, 1 décembre 2023, Gindou.

Gindou,Lot

Gindou, c’est avant tout un village situé non loin de Cahors avec son église, sa mairie, sa fête votive, ses 300 habitants… et son festival !

Un festival de cinéma atypique qui se tient tous les ans une semaine à la fin août.

2024 sera la 40ème édition des Rencontres Cinéma de Gindou !

Courts et longs métrages, fictions et documentaires, sont projetés en soirée en plein air dans le cinéma de verdure et en journée dans la toute nouvelle salle de cinéma et de spectacles l’Arsénic de 240 places.

Une foule éclectique envahit ce village avec la même envie : voir autre chose, autrement. Espoir jamais déçu comme en témoigne le succès croissant des Rencontres cinéma de Gindou, appréciées pour leur ambiance et programmation.

Chaque jour le public peut participer à un débat sur le film avec le réalisateur et les invités et assister à un apéro-concert vers 19 h.

Le festival se termine par une nuit entière de cinéma où des films sont projetés jusqu’à l’aube.

Petit conseil : n’oubliez pas la petite laine pour la diffusion des films en soirée dans le cinéma de verdure !.

2024-08-17 fin : 2024-08-24 . .

Le bourg

Gindou 46250 Lot Occitanie



Gindou is above all a village not far from Cahors, with its church, town hall, votive festival, 300 inhabitants? and its festival!

An atypical film festival held every year for a week at the end of August.

2024 will mark the 40th Rencontres Cinéma de Gindou!

Short and feature-length films, fictions and documentaries, are screened in the evening in the open-air cinema and during the day in the brand-new 240-seat Arsénic cinema and showroom.

An eclectic crowd invades the village with the same desire: to see something else, something different. This hope is never disappointed, as demonstrated by the growing success of the Rencontres cinéma de Gindou, appreciated for its atmosphere and programming.

Each day, the public can take part in a debate on the film with the director and guests, and attend an aperitif-concert at around 7pm.

The festival ends with an all-night film festival, where films are shown until dawn.

A word of advice: don’t forget your sweater for the evening screenings in the green cinema!

Gindou es ante todo un pueblo no muy lejos de Cahors, con su iglesia, su ayuntamiento, su fiesta votiva, sus 300 habitantes… ¡y su festival!

Un festival de cine fuera de lo común que se celebra todos los años durante una semana a finales de agosto.

en 2024 se celebrará la 40ª edición de los Encuentros Cinematográficos de Gindou

Cortometrajes y largometrajes, ficciones y documentales, se proyectan por la noche en el cine al aire libre y durante el día en el flamante cine y auditorio Arsénic, de 240 plazas.

Un público ecléctico invade el pueblo con el mismo deseo: ver algo distinto, algo diferente. Esta esperanza nunca se ve defraudada, como demuestra el éxito creciente de los Rencontres Cinémas de Gindou, muy apreciados por su ambiente y su programación.

Cada día, el público puede participar en un debate sobre la película con el director y los invitados y asistir a un aperitivo-concierto hacia las 19.00 horas.

El festival concluye con un festival de cine nocturno, en el que se proyectan películas hasta el amanecer.

Un consejo: no olvide abrigarse para las proyecciones nocturnas en el cine al aire libre

Gindou ist vor allem ein Dorf in der Nähe von Cahors mit einer Kirche, einem Rathaus, einem Volksfest, 300 Einwohnern … und einem Festival!

Ein ungewöhnliches Filmfestival, das jedes Jahr eine Woche lang Ende August stattfindet.

2024 findet die 40. Ausgabe der Rencontres Cinéma de Gindou statt!

Kurz- und Langfilme, Spiel- und Dokumentarfilme werden abends im Freiluftkino und tagsüber im neuen Kino- und Veranstaltungssaal L’Arsénic mit 240 Plätzen gezeigt.

Eine eklektische Menschenmenge bevölkert dieses Dorf mit demselben Wunsch: etwas anderes, anders zu sehen. Diese Hoffnung wurde nie enttäuscht, wie der wachsende Erfolg der Rencontres cinéma de Gindou zeigt, die wegen ihrer Atmosphäre und ihres Programms geschätzt werden.

Jeden Tag kann das Publikum an einer Filmdebatte mit dem Regisseur und Gästen teilnehmen und gegen 19 Uhr ein Aperitif-Konzert besuchen.

Das Festival endet mit einer ganzen Kinonacht, in der bis zum Morgengrauen Filme gezeigt werden.

Kleiner Tipp: Vergessen Sie nicht die kleine Wolle für die abendlichen Filmvorführungen im Kino im Grünen!

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cazals-Salviac