Un « Genre » de Festival Le Bourg Gindou, 1 décembre 2023, Gindou.

Gindou,Lot

Explorez la diversité au festival dédié aux questions de genre, un « Genre » de Festival ; célébrant multiples expressions artistiques pour lutter contre les discriminations sexistes, homophobes et transphobes.

Cet évènement pluridisciplinaire (spectacles, performances, concerts et débats) invite à embrasser cette diversité, prônant l’amour et l’acceptation à travers l’art.

Une célébration festive des « différentes façons d’être et d’aimer », un rendez-vous incontournable pour promouvoir l’égalité et l’inclusion !.

2024-04-12 fin : 2024-04-13 . 5 EUR.

Le Bourg

Gindou 46250 Lot Occitanie



Explore diversity at a festival dedicated to gender issues, a « Genre » of Festival; celebrating multiple artistic expressions to combat sexist, homophobic and transphobic discrimination.

This multi-disciplinary event (shows, performances, concerts and debates) invites you to embrace this diversity, advocating love and acceptance through art.

A festive celebration of « different ways of being and loving », a must-attend event to promote equality and inclusion!

Explore la diversidad en un festival dedicado a las cuestiones de género, un festival « de género », que celebra las múltiples expresiones artísticas para luchar contra la discriminación sexista, homófoba y transfóbica.

Este evento multidisciplinar (espectáculos, actuaciones, conciertos y debates) te invita a abrazar esta diversidad, abogando por el amor y la aceptación a través del arte.

Es una celebración festiva de « diferentes formas de ser y amar », y una cita ineludible para promover la igualdad y la inclusión

Erkunden Sie die Vielfalt auf dem Gender-Festival, einem « Genre »-Festival, das eine Vielzahl künstlerischer Ausdrucksformen feiert, um gegen sexistische, homophobe und transphobe Diskriminierung zu kämpfen.

Diese multidisziplinäre Veranstaltung (Aufführungen, Performances, Konzerte und Debatten) lädt dazu ein, diese Vielfalt zu umarmen, indem sie Liebe und Akzeptanz durch die Kunst propagiert.

Eine festliche Feier der « verschiedenen Arten zu sein und zu lieben », ein unumgänglicher Termin zur Förderung von Gleichheit und Inklusion!

Mise à jour le 2023-11-27 par OT Cazals-Salviac