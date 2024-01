Café de l’espace : Quai des garces Le Bourg Flayat, vendredi 8 mars 2024.

Flayat Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 21:00:00

fin : 2024-03-08

Quai des garces

Journée internationale des droits des femmes

Et pour célébrer la femme le groupe QUAI DES GARCES ! 4 filles, 4 Greluches punk, les petites sœurs d’Iggy Pop et Nina Hagen nous emporterons là où elles veulent et sans aucune possibilité de retour ! Venez vivre avec elles leur penchant inassouvi pour le rock’n’roll et la fête décalée !

Petite restauration sur place.

Quai des garces

Journée internationale des droits des femmes

Et pour célébrer la femme le groupe QUAI DES GARCES ! 4 filles, 4 Greluches punk, les petites sœurs d’Iggy Pop et Nina Hagen nous emporterons là où elles veulent et sans aucune possibilité de retour ! Venez vivre avec elles leur penchant inassouvi pour le rock’n’roll et la fête décalée !

Petite restauration sur place.

.

Le Bourg

Flayat 23260 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2024-01-03 par Marche et Combraille en Aquitaine