Journée balade, reconnaissance et cuisine de plantes comestibles Le Bourg Dompierre-les-Églises, 5 mai 2024, Dompierre-les-Églises.

Dompierre-les-Églises Haute-Vienne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-05 09:45:00

fin : 2024-05-05 18:00:00

Ysabel Andreo, naturopathe vous invite à une balade sur un circuit pédestre court, afin d’identifier et cueillir des plantes sauvages comestibles parmi les plus communes et répandues dans notre environnement. A la suite de la balade, vers 12h, vous pourrez déguster le panier repas que vous aurez apporté avant de retourner en salle pour étaler la cueillette et identifier les plantes, puis de les cuisiner avec un menu concocté par Ysabel Andreo. Chaque participant rejoindra un groupe pour créer l’entrée, le plat principal, le dessert et la tisane avec les autres participants. Prévoyez des sacs de toile et/ou paniers, couteau, sécateur, ciseau, gants de jardin pour la cueillette, un cahier et un stylo pour prendre des notes, des chaussures de marche et éventuellement des vêtements de pluie, coupe-vent. Le nombre de places est limité, pensez à vous inscrire avant le 30 avril !.

EUR.

Le Bourg Salle communale (près de la mairie)

Dompierre-les-Églises 87190 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



