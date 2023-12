Festival : la BD prend l’air Le bourg Cajarc, 3 décembre 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

Le festival de bande dessinée, « la BD Prend l’Air » nous concocte un programme qui ravira les bédéphiles comme le grand public : expositions, rencontres ( 30 auteurs en dédicace), conférences, librairies, fanzines, bouquinistes, atelier enfants et animations dans le village.

Cet événement populaire, culturel, festif et convivial invite petits et grand à la découverte, à l’échange et à la rencontre autour de la bande dessinée..

2024-09-28 10:00:00 fin : 2024-09-28 19:00:00. EUR.

Le bourg Salle des fêtes de Cajarc

Cajarc 46160 Lot Occitanie



The comic book festival, « la BD Prend l’Air » concocts a program that will delight comic book lovers as well as the general public: exhibitions, meetings (30 authors signing), conferences, bookstores, fanzines, bookstores, children’s workshop and activities in the village.

This popular, cultural, festive and friendly event invites young and old to discover, exchange and meet around the comic book.

El festival del cómic, « la BD Prend l’Air », ha elaborado un programa que hará las delicias tanto de los amantes del cómic como del público en general: exposiciones, encuentros (30 autores firmando), conferencias, librerías, fanzines, librerías, talleres infantiles y actividades en el pueblo.

Este acontecimiento popular, cultural, festivo y de convivencia invita a jóvenes y mayores a descubrir, intercambiar y encontrarse en torno al cómic.

Das Comicfestival « La BD Prend l’Air » stellt ein Programm zusammen, das sowohl Comicliebhaber als auch die breite Öffentlichkeit begeistern wird: Ausstellungen, Treffen (30 Autoren signieren), Konferenzen, Buchhandlungen, Fanzines, Antiquariate, Kinderateliers und Animationen im Dorf.

Diese populäre, kulturelle, festliche und gesellige Veranstaltung lädt Groß und Klein dazu ein, Comics zu entdecken, sich auszutauschen und zu treffen.

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Figeac