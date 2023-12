Festival Africajarc le Bourg Cajarc, 4 décembre 2023, Cajarc.

Cajarc,Lot

Retrouvez-nous à Cajarc pour le 25ème festival de musiques africaines ! Une invitation ambiancée aux cultures d’Afriques !

Au bord du Lot, les festivaliers applaudiront des artistes talentueux aux styles plus contemporains.

Le festival permet à tous de découvrir la riche mosaïque culturelle africaine : musique, danse, conte, littérature, art, artisanat ou encore cinéma.

Chaque année, 25 000 personnes viennent profiter de ce spectacle unique. Le festival propose à tous un accès à la culture africaine avec une programmation gratuite en journée (concerts de la scène découverte, contes, littérature, cinéma, déambulations, expositions, artisanat)..

2024-07-19 07:00:00 fin : 2024-07-19 23:00:00. 25 EUR.

le Bourg

Cajarc 46160 Lot Occitanie



Join us in Cajarc for the 25th African Music Festival! A lively invitation to African cultures!

On the banks of the Lot, festival-goers will applaud talented artists with more contemporary styles.

The festival allows everyone to discover the rich mosaic of African culture: music, dance, storytelling, literature, art, crafts and cinema.

Every year, 25,000 people come to enjoy this unique show. The festival offers access to African culture for all, with free daytime programming (concerts on the discovery stage, storytelling, literature, cinema, strolls, exhibitions, crafts).

¡Únase a nosotros en Cajarc para el 25º Festival de Música Africana! Una viva invitación a las culturas de África

A orillas del Lot, los asistentes al festival podrán aplaudir a talentosos artistas con estilos más contemporáneos.

El festival es una oportunidad para que todo el mundo descubra el rico mosaico de la cultura africana: música, danza, cuentacuentos, literatura, arte, artesanía y cine.

Cada año, 25.000 personas acuden a disfrutar de este espectáculo único. El festival ofrece a todos el acceso a la cultura africana, con un programa diurno gratuito de conciertos en el escenario del descubrimiento, cuentacuentos, literatura, cine, paseos, exposiciones y artesanía.

Treffen Sie uns in Cajarc beim 25. Festival für afrikanische Musik! Eine stimmungsvolle Einladung zu den Kulturen Afrikas!

Am Ufer des Lot werden die Festivalbesucher talentierte Künstler mit zeitgenössischen Stilen bewundern können.

Das Festival bietet allen die Möglichkeit, das reiche Mosaik der afrikanischen Kultur zu entdecken: Musik, Tanz, Märchen, Literatur, Kunst, Kunsthandwerk und Kino.

Jedes Jahr kommen 25.000 Menschen, um dieses einzigartige Spektakel zu genießen. Das Festival bietet allen einen Zugang zur afrikanischen Kultur mit einem kostenlosen Tagesprogramm (Konzerte der Entdeckungsbühne, Märchen, Literatur, Kino, Umzüge, Ausstellungen, Kunsthandwerk).

Mise à jour le 2023-11-29 par OT Figeac