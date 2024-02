Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Java avec le trompettiste Eric Luter Saint-Quentin, jeudi 18 avril 2024.

Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Java avec le trompettiste Eric Luter Saint-Quentin Aisne

Le jeudi 18 avril à 20h30 au restaurant la Java, venez profiter d’un diner-concert en compagnie du Blue Rhythm Band (BRB) et de son invité le trompettiste Eric Luter.

Eric LUTER, trompettiste et chanteur, fils du clarinettiste Claude LUTER, débute dans le jazz au banjo aux côtés d’Olivier FRANC et de Daniel HUCK, parallèlement il étudie la trompette avec Robert PICHEREAU.

Il joue pendant dix ans du jazz New-Orleans dans le CYRIL JAZZ BAND, puis fonde le groupe vocal TRIOCEPHALE spécialisé dans la chanson swing française ( Trénet, Salvador, Vian) avec lequel il enregistre quatre CD

Swing pour Trénet

Chante le swing

Chanson d’enfance couleur jazz

Route Paris-Nice

Il a également enregistré avec son Swing Quartet deux CD Sometimes i’m happy et Smile comme crooner dans un répertoire de standards. Il fait aussi partie, avec le pianiste Olivier LANCELOT, du CHARLES PREVOST WASHBOARD GROUP avec lequel il a enregistré également deux CD

Dans la foulée il remporte le concours international d’harmonica de Trossingen (Allemagne).

Réservation obligatoire au plus tard le dimanche précédant le jazz-club, sur le site www.lajavarestaurant.fr ou auprès du BRB au 06 3 43 80 75

Tarif de la soirée musicale avec repas et boisson 40€ pour les adhérents et 45€ pour les non-adhérents. 4040 40 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-18 20:30:00

fin : 2024-04-18

Avenue Léo Lagrange

Saint-Quentin 02100 Aisne Hauts-de-France

L’événement Le Blue Rhythm Band fait son Jazz Club à la Java avec le trompettiste Eric Luter Saint-Quentin a été mis à jour le 2024-02-19 par SIM Hauts-de-France OT du Saint-Quentinois