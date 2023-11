Chimène Badi Chante Piaf THEATRE DU BLANC MESNIL – Barbara, 12 mai 2024, LE BLANC MESNIL.

Chimène Badi Chante Piaf THEATRE DU BLANC MESNIL – Barbara. Un spectacle à la date du 2024-05-12 à 16:00 (2023-11-24 au ). Tarif : 38.5 à 38.5 euros.

THEATRE DU BLANC MESNIL/PRODUCENE BM (Licences L-R-22-0457 / 0458 / 0459) PRESENTENT : ce spectacle. Qui de mieux que Chimène Badi pouvait célébrer Edith Piaf 60 ans après sa disparition en 1963 ? Chimène a tellement de points communs avec La Môme !Une voix exceptionnelle qui puise son émotion dans les plaies que la vie a ouvertes, une personnalité à la fois forte et hypersensible, une passion pour les beaux textes et les mélodies qui restent dans la tête et dans le cœur… Toutes ces choses qui font que Chimène n’est pas seulement une immense chanteuse, mais qu’elle est aussi et surtout une interprète hors du commun. Dans un décor théâtralisé, Chimène reprendra les titres les plus iconiques d’Édith Piaf. Un répertoire qui a donné ses lettres de noblesse à la chanson française.Accès personnes à mobilité réduite : 01 45 91 93 93Parking devant le théâtre Chimène Badi Chimène Badi

THEATRE DU BLANC MESNIL – Barbara LE BLANC MESNIL 1-5 Place de la Libération Seine-St-Denis

38.5

EUR38.5.

