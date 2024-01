Le Bien Veillant Le Bien Veillant La Morte, jeudi 1 janvier 2032.

Centre de vacances spécialisé dans l’accueil de classes découverte, colonies de vacances, familles ou groupes voulant partager un week-end, une semaine, en pension complète ou en gestion libre.

Disposant de 63 lits, le centre est agréé pour accueillir 55 élèves par l’Education Nationale et 54 enfants par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale de la Jeunesse et des Sports.

Situé à l’Alpe du Grand Serre (38), dans le hameau du Désert à 45 petites minutes de Grenoble, entre Vizille et La Mure.

L’équipe du Bien Veillant mettra tout en œuvre pour vous faire passer un agréable séjour.

Tous les repas sont cuisinés sur place, par un cuisinier.

Notre centre propose différentes thématiques :

En Automne et au Printemps Escalade, VTT, Orientation, Nature et Environnement…

En Hiver Trappeurs, Ski Alpin, Ski de Fond, Chiens de Traîneaux, Raquettes…

Et toute l’année bien sûr Cirque, Théâtre, Danse, Malle à DD (développement durable), APS (apprendre à porter secours)…

Nous nous adaptons à tous projets pédagogiques.

Le Bien Veillant 1402 route du désert 38350 La Morte La Morte 38350 Isère Auvergne-Rhône-Alpes