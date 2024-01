MAJID JORDAN Le Bataclan Paris, 21 février 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 5 octobre 2023 de 10h à 18h.Au début de leur aventure musicale, le chanteur Majid Al-Maskati et le producteur Jordan Ullman ont uni leurs talents pour former une collaboration qui est aujourd’hui mondialement connu sous le nom de Majid Jordan. Le duo R&B a enchanté les amateurs de danse du monde entier après la sortie de leur premier EP Afterhours, attirant l’attention de Noah 40 Shebiband et signant sur le label OVO Sound. En travaillant avec Drake, en coproduisant et en écrivant le tube de 2013 Hold On We’re Going Home (6xplatine), ainsi que d’autres succès, Majid Jordan a continuellement fait évoluer sa sonorité au fil des ans pour créer un sous-genre qui lui est propre. Majid Jordan a également joué le rôle de popstars fictives, les Halal Brothers, dans la troisième saison de la série Ramy, acclamée par la critique et diffusée sur Hulu. Préparant leur retour très attendu, les garçons sont de retour et prêts à exploser sur la scène musicale. Une décennie s’est écoulée depuis la production de leur premier album Afterhours, et cette nouvelle musique vise à rendre hommage au début de leur parcours musical, lorsqu’ils s’appelaient à l’origine Good People . La réminiscence est un thème prédominant dans leur développement le plus récent, car ils cherchent à rester fidèles à leurs origines, tout en continuant à créer de la musique qui fait du bien et qui sonne bien.

Tarif : 39.50 – 39.50 euros.

Début : 2024-02-21 à 20:00

Réservez votre billet ici

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris 75