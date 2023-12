PEYTON PARRISH Le Bataclan Paris, 4 février 2024, Paris.

Soyez parmi les premiers à réserver vos billets :Prévente Ticketmaster (et son réseau de partenaires) le jeudi 14 septembre de 10h à 18h.Mise en vente le vendredi 15 septembre à 10h.Le chanteur Peyton Parrish est connu pour ses chansons rock et métal inspirées des Vikings, ainsi que pour ses reprises originales. Il a acquis une notoriété virale en 2020 avec sa reprise de la chanson du jeu vidéo Assasin Creed Valhalla My Mother told me qui a été intégrée à la série télévisée Vikings. Cette même année, il a sorti son premier album avec le single Ragnarök et a continué d’explorer un mélange de heavy metal, de rock et de de traditions vikings.L’album de 2021 Rise of vikingr et l’album inspiré de Disney de 2023 The most magical album on earth se sont classés en première position des classements généraux ainsi qu’en première position des classements pour enfants . Sa reprise d’Hercule go to the distance s’est classée première aux bilboards ainsi que sa reprise de Mulan make a man out of me .

Tarif : 36.20 – 36.20 euros.

Début : 2024-02-04 à 20:00

Le Bataclan 50, Boulevard Voltaire 75011 Paris