LOGIC ALL SONGS LE BASCALA Bruguieres, samedi 4 mai 2024.

LOGIC ALL SONGS TRIBUTE SUPERTRAMPLes 8 musicien·ne·s d’horizons très différents, professionnel·le·s ou amateur·rice·s passionné·e·s, sont uni·e·s dans la volonté de retrouver l’énergie et l’originalité des plus grands albums du mythique groupe anglais du XX° siècle.Dans un juste équilibre entre fidélité du son et arrangements originaux tout en affirmant sa propre identité, Logic All Songs propose un véritable hommage à un des plus grands groupes de rock progressif.

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-04 à 21:00

LE BASCALA 12 RUE DE LA BRIQUETERIE 31150 Bruguieres 31