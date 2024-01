PLATEAU HUMOUR LE BASCALA Bruguieres, vendredi 3 mai 2024.

TANO YANN STOTZ DENIS MARECHALLe monde absurde et décalé de Yann Stotz, fan de cinéma, est une « soupe nonsensique où flottent en surface quelques accents britanniques monty pythonesques. ».Tano a redoublé la crèche et fait un burn out au CP. Aujourd’hui, il affirme avoir les idées claires et livre un spectacle trash, acide, intelligent et surtout très drôle.Champion de l’auto-dérision, Denis Maréchal, se pose et vous pose des questions. Il a vu 107 fois La soupe aux choux et veut savoir quand sort la suite. De quelle couleur est une sirène ? Faut-il bannir le survêtement ?Les trois artistes amis dans la vie, sauf un mais ce n’est pas son choix, aux univers très différents mais très complémentaires se réunissent exceptionnellement sur la scène du Bascala pour une soirée d’anthologie où tout peut arriver… Surtout le pire. Il faut rire de tout au lieu de chialer pour rien. Tano

Tarif : 12.00 – 17.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 21:00

Réservez votre billet ici

LE BASCALA 12 RUE DE LA BRIQUETERIE 31150 Bruguieres 31