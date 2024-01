OPUS 31 LE BASCALA Bruguieres, dimanche 28 avril 2024.

OPUS 31Découvrez l’orchestre Opus 31, un véritable trésor musical de la région toulousaine ! Plongez dans un univers où la magie du cinéma rencontre la beauté de la musique classique.A partir de 4 ans.Opus 31 est un orchestre exceptionnel qui nous transporte à travers les mondes fascinants des films cultes. Des célèbres bandes sonores de Star Wars aux chefs-d’œuvre envoûtants de Miyazaki, chaque note jouée par cet ensemble talentueux vous fera vivre une expérience unique et mémorable.Opus 31 redonne vie à ces musiques intemporelles qui ont touché le cœur de millions de spectateurs à travers le monde avec une passion et une précision remarquable.L’orchestre Opus 31 est composé de musiciens passionnés, dévoués à l’art de la musique et à la transmission d’émotions intenses. Leur expertise et leur sensibilité musicale donnent vie à chaque partition, vous offrant une expérience immersive et inoubliable. Leurs concerts sont une célébration de l’union entre le cinéma et la musique, où les émotions se déploient à travers chaque note jouée.Réservez dès maintenant vos places pour un spectacle qui éveillera vos sens et touchera votre âme.Opus 31 – l’orchestre qui fait revivre les musiques originales de films, une symphonie qui résonne dans votre cœur.

Tarif : 7.00 – 7.00 euros.

Début : 2024-04-28 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE BASCALA 12 RUE DE LA BRIQUETERIE 31150 Bruguieres 31