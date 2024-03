Le ballet des cordes Bourges, samedi 6 avril 2024.

Rencontre départementale de cordes

Après leurs premières expériences de rencontre en 2022 avec le concert Halloween et en 2023 avec les cordes font leur cinéma , les élèves de cordes des conservatoires et écoles de musique de Saint-Amand-Montrond, Mehun-sur-Yèvre, Vierzon et Bourges se réunissent à nouveau pour une nouvelle aventure autour du thème de la danse. Faites confiance à leurs archets, qui risquent de vous faire entrer en mouvement ! EUR.

Début : 2024-04-06 17:00:00

fin : 2024-04-06

Rue Henri Sellier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire

