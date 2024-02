Le bal du Printemps Pierrefonds, samedi 18 mai 2024.

Devenu un rendez-vous incontournable, le bal du château de Pierrefonds recréé, lors de chaque édition, la féérie des?célèbres soirées dansantes du règne de Napoléon III et Eugénie. Vivez une véritable immersion dans le Second Empire impérial, où crinolines et fracs tournoieront sur des airs de quadrilles, valses et polkas !

Le château de Pierrefonds vous ouvre ses portes pour une nouvelle nocturne exceptionnelle.

Par l’association Carnet de Bals.

Durée 3h

A partir de 13 ans

Billetterie en ligne sur www.chateau-pierrefonds.fr 1515 15 .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-18 21:00:00

fin : 2024-05-18 00:00:00

Rue Viollet le Duc

Pierrefonds 60350 Oise Hauts-de-France pierrefonds@monuments-nationaux.fr

