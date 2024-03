LE BAGNAS EN FÊTE, LES 40 ANS DE LA RÉSERVE NATURELLE Agde, samedi 27 avril 2024.

Venez célébrer l’anniversaire de la Réserve Naturelle du Bagnas dans une ambiance festive.

Assistez à des spectacles mettant en avant la beauté de la nature pour les petits et les grands.

Participez à des conférences scientifiques animées par des experts passionnés. Explorez la réserve lors de sorties en immersion pour découvrir ses trésors.

Au fil d’une déambulation mise en espace pour découvrir le Domaine du Grand Clavelet, venez apprécier les talents artistiques des bénévoles de l’ADENA.

Sculptures, peintures, danses, contes, photographies, Totem du Bagnas, flûte traversière, venez à leur rencontre.

Retrouvez-nous autour de stands interactifs et d’ateliers créatifs pour s’amuser tout en apprenant sur la nature et le Bagnas.

Partagez un repas et verre à la Buvette de l’Avocette !

Rendez-vous Domaine du Grand Clavelet, AGDE. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27 17:00:00

Route de Sète

Domaine du Grand Clavelet

Agde 34300 Hérault Occitanie

