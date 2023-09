Prépare tes vacances Le 4 Châtellerault Châtellerault Catégories d’Évènement: Châtellerault

Vienne Prépare tes vacances Le 4 Châtellerault Châtellerault, 24 avril 2024, Châtellerault. Prépare tes vacances Mercredi 24 avril 2024, 14h00 Le 4 Châtellerault Entrée libre, gratuite Cet atelier s’adresse aux jeunes qui souhaitent partir en vacances en solo, en groupes ou en familles. Des professionnels vont leur présenter les dispositifs qui permettent de partir en vacances. Le 4 Châtellerault 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « email », « value »: « le4@grand-chatellerault.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0549237000 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Catégories d'Évènement: Châtellerault, Vienne Autres Lieu Le 4 Châtellerault Adresse 4 rue Aimé Rasseteau Châtellerault Ville Châtellerault Departement Vienne Age min 15 Age max 30

