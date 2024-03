Le 10 du FBL Parcours ultra rapide Lacq, dimanche 7 avril 2024.

Course support des championnats d’Aquitaine de 10 km et qualificative pour les championnats de France.

11h30 Course enfant (2 km) pour les 12-15 ans

Course enfant (1 km) pour les moins de 11 ans.

12h Remise des récompenses , animation musicale avec Jem’s et Lolo et jeux gonflables pour les enfants. 12 12 EUR.

Début : 2024-04-07 10:00:00

fin : 2024-04-07

Lacq 64170 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine fouleesbassin@gmail.com

