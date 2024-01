PATRICK BRUEL LDLC ARENA Decines Charpieu, jeudi 6 juin 2024.

Après avoir réuni plus d’un million de spectateurs lors de sa dernière tournée, Patrick Bruel sera de retour sur scène pour une création exceptionnelle autour de son nouvel album événement Encore une fois et de ses chansons emblématiques qui appartiennent désormais à tout le monde.Le TOUR 2024 débutera le 27 février, traversera la France, la Belgique et la Suisse entre autres… et passera par Paris à l’ACCOR ARENA Bercy les 14 et 15 mars 2024.Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur le site olvallee.frBilletterie PSH :Tarif unique dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :https://room.myfeelback.com/website/5gt3aoekbuBIvP94t/fullPage?d%3Atexte_01=standard&oid=7107 Dans la limite des places disponibles.Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement.

Tarif : 40.50 – 90.50 euros.

Début : 2024-06-06 à 20:00

Réservez votre billet ici

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69