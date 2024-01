GREEN DAY LDLC ARENA Decines Charpieu, mercredi 5 juin 2024.

GREEN DAYTHE SAVIORS TOURTenez-vous prêts Saviors ! Les légendes du punk rock sont de retour pour fêter les 30 ans de la sortie de Dookie, les 20 ans d’American Idiot mais aussi défendre Saviors, leur tout nouvel album à paraître l’année prochaine. Green Day vous donne rendez-vous avec The Interrupters en première partie pour 2 dates exceptionnelles en France : le 5 juin à la LDLC Arena à Lyon-Décines et le 18 juin à l’Accor Arena à Paris !Commandes limitées à 8 billets par acheteur.———Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur le site de la salle.Billetterie PSH :Tarif unique de 73€ par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSH/pmrLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :https://room.myfeelback.com/website/5gt3aoekbuBIvP94t/fullPage?d%3Atexte_01=standard&oid=7107 Dans la limite des places disponibles.Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement.

Tarif : 67.50 – 100.50 euros.

Début : 2024-06-05 à 19:30

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69