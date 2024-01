ERIC CLAPTON LDLC ARENA Decines Charpieu, 29 mai 2024, Decines Charpieu.

ERIC CLAPTONPresque 60 ans de carrière pour le plus célèbre guitariste de l’histoire du rock encore actif. Une longévité unique, dont la reconnaissance de ses pairs et l’adulation d’un public se sont toujours élargies, depuis l’idolâtrie des années soixante (« God ») jusqu’à l’engouement du public mondial. La finesse de son jeu lyrique et sa technique imparable, outrageantes de facilité, et un style bien personnel caractérisent sa sonorité immédiatement reconnaissable. Avec un seul dénominateur commun à sa musique : le blues, qui irrigue la vingtaine d’albums studios de sa discographie solo.Également membre de groupes phares tels que les Yardbirds, Blind Faith et Cream, Clapton s’est taillé une carrière inégalée, récoltant d’innombrables prix et récompenses et jouant à guichets fermés dans le monde, comme lors de son dernier passage en France datant de 2010.Après 14 années d’absence, la légende de la guitare reviendra en France pour une ultime série de concerts exceptionnels au printemps 2024, et se produira notamment à Paris à l’Accor Arena les 26 & 27 mai prochain.—————-Commandes limitées à 4 billets par acheteurInfos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur www.olvallee.frBilletterie PSH :Tarifs : Carré Or – 199,50€ PMR/ACC – 84€ Par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSH & La billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :http://lyonna.is/BilletteriePSH-PMR (dans la limite des places disponibles).Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement.Billetterie VIP :Contactez olhospitalite@ol.fr Autres informations :Retrouvez toutes les informations MAJ jusqu’à la date du concert sur www.olvallee.fr

Tarif : 84.00 – 199.50 euros.

Début : 2024-05-29 à 20:00

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69