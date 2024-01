JONAS BROTHERS LDLC ARENA Decines Charpieu, lundi 27 mai 2024.

Jonas Brothers: FIVE ALBUMS. ONE NIGHT. Commandes limitées à 8 billets par acheteur.Les Jonas Brothers – composé de Nick Jonas, Joe Jonas et Kevin Jonas – sont l’un des groupes les plus prospères du XXIe siècle. Ils ont vendu plus de 20 millions d’albums, ont été nommés à deux reprises aux GRAMMY® Awards, ont eu 26 chansons au Billboard Hot 100, se sont classés trois fois de suite à la première place du Billboard 200 et ont généré des milliards d’écoutes en stream continu. Parmi leurs nombreuses récompenses, ils ont récemment obtenu une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. En 2019, ils ont notamment déclenché le retour en force de la décennie avec leur premier album certifié platine par Republic Records, Happiness Begins. Il a donné lieu au succès historique Sucker , certifié 5 fois platine, qui a fait d’eux le premier groupe du 21e siècle à débuter à la première place du Hot 100 , a explosé en tant que single pop Airplay le plus long de 2019 et a reçu une nomination aux GRAMMY® Awards dans la catégorie Meilleure performance d’un duo/groupe de musique pop . Arrivé en première position du Billboard 200, Happiness Begins a réalisé de manière impressionnante la plus grande semaine de ventes de 2019 au moment de sa sortie et a hébergé les titres Double-Platine Only Human et Platine Cool. Le groupe a soutenu l’album avec la tournée mondiale Happiness Begins Tour , qui a vendu plus de 1,2 million de billets, et les documentaires Amazon Original Chasing Happiness et Happiness Continues. En parallèle, les membres jonglent avec des carrières solos prolifiques qui s’étendent à la télévision, au cinéma et à des entreprises prospères. En 2023, les Jonas Brothers ont une fois de plus prouvé qu’ils étaient une force constante, s’engageant dans une nouvelle ère avec la sortie de The Album, via Republic Records. L’album a été produit par Jon Bellion et contient les tubes Waffle House et Wings . En soutien au nouvel album et à cette nouvelle ère pour les Jonas Brothers, ils démarrent The Tour avec deux concerts à guichets fermés au Yankee Stadium de New York les 12 et 13 août. La tournée comprendra des concerts dans des stades et des arènes du monde entier jusqu’en 2024, ce qui en fait la plus grande et la plus vaste tournée du groupe à ce jour.—————————-Infos & Accès :Préparez votre venue et retrouvez toutes les informations de l’évènement, parkings et accès sur www.olvallee.frBilletterie PSH :Tarif unique de 95€ par personne – dans la limite de 1 accompagnant par PSHLa billetterie PSH/PMR s’adresse aux titulaires d’une carte d’invalidité dont le taux d’incapacité est supérieur ou égal à 80%. Les inscriptions se font via le formulaire disponible au lien suivant :https://room.myfeelback.com/website/5gt3aoekbuBIvP94t/fullPage?d%3Atexte_01=standard&oid=7107 Dans la limite des places disponibles.Chaque dossier doit être complet pour pouvoir être traité.Le paiement et le traitement des commandes sera effectué ultérieurement.Billetterie VIP :Contactez olhospitalite@ol.fr Autres informations :Retrouvez toutes les informations MAJ jusqu’à la date du concert sur www.olvallee.fr

Tarif : 95.00 – 177.50 euros.

Début : 2024-05-27 à 20:00

LDLC ARENA 5 AVENUE SIMONE-VEIL 69150 Decines Charpieu 69