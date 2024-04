LBAT invite DISSONE Gare Saint Sauveur Lille, jeudi 25 avril 2024.

LBAT invite DISSONE De retour à St So pour vous présenter une pépite de Néo Records : Dissone !

Il sera accompagné de Delay et Tintin pour représenter au mieux cette soirée aux couleurs LBAT. 25 et 26 avril Gare Saint Sauveur Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-25T20:00:00+02:00 – 2024-04-25T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-26T00:00:00+02:00 – 2024-04-26T00:30:00+02:00

Dissone (Néo Agency) :

Bienvenue dans l’univers captivant de Dissonne, un DJ/Producteur dont la passion pour la musique électronique s’est transformée en une expérience immersive au croisement des sonorités Cyber Techno, Acid, Hybrid et Trance.

Plongez dans des abysses sonores où les rythmes mentaux et les mélodies sombres se fondent pour créer une expérience enivrante. Inspiré par les profondeurs de la technologie et de l’imagination, Dissonne est un alchimiste sonore repoussant les limites de la musique électronique, créant un monde où l’audace rencontre la puissance.

Ses performances sont électriques, et son énergie inépuisable sur scène fusionne avec la foule, créant une connexion unique entre lui et son public.

IG : instagram.com/dissonnedj

SC : on.soundcloud.com/n1JcK

Delay (Possumia) :

Delay trouve son influence dans les sonorités et facettes de la House. Sa musique Grooves/ Hardgrooves est ponctuée par des voix que tu connais à coup sûr, ainsi que des pointes de Trance dans ses sonorités. Un voyage parfois mélancolique, très souvent énergique car sa ligne de conduite reste et restera le son dur et brut de la techno.

instagram.com/delay_pssm

Tintin (LBAT) :

Originaire de Lille, fondateur de l’asso LBAT depuis 2019 et adepte de la Techno depuis ses 22 ans, s’est découvert une passion pour le mixage.

Ses mixes attireront votre attention avec ses sonorités rapides et industrielles, et parfois même groovy.

Il s’inspire d’artistes comme Elzer, Raxeller, RZV_X, Dj Heartstring, Narciss, Vivay, Nuitsible pour ne citer qu’eux et vous donner une idée du voyage dans le néant qui vous attend !

instagram.com/lbat_lille

Gare Saint Sauveur 17 bd Jean Baptiste Lebas Lille 59046 Lille-Centre Nord Hauts-de-France https://www.facebook.com/garesaintsauveur;https://www.instagram.com/lagaresaintsauveur/