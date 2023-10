Le Pas Grand Chose L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian Antony, 14 mai 2024, Antony.

Le Pas Grand Chose Mardi 14 mai 2024, 20h30 L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian

Et si on reprenait tout à 0 ? Partir de pas grand chose, un point, un minimal. Observer, expérimenter, chercher des solutions pataphysiques, cette science du particulier qui a fait de l’exception sa règle et a ouvert la voie aux solutions imaginaires… Dès les premiers mots, on pénètre le cerveau d’un conférencier rebelle. D’affirmations au pied de la lettre en élucubrations ahurissantes, il teste, démontre, déduit, livre à vue le fruit de ses expérimentations aussi hasardeuses et loufoques qu’essentielles et vertigineuses. Éloge de l’idiotie comme remède aux prêt-à-penser, Le Pas Grand Chose explore un « tour de vide » rempli d’interrogations abyssales.

L’Azimut – Théâtre Firmin Gémier / Patrick Devedjian 13 rue Maurice Labrousse – 92160 Antony Antony 92160 Hauts-de-Seine Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « diffusion@cirqueici.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

conference spectacle

Elisabeth Carecchio