Randonnée moto et quads Lavergne, dimanche 25 août 2024.

Lavergne Lot-et-Garonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-25 08:00:00

fin : 2024-08-25

Venez participer à la randonnée motos et quads de 100 km environ organisée par les associations « Les Sangliers de la Dourdenne et Rando Moto Quad Monteton ». Sur inscription. Ouvert à tous.

Venez participer à la randonnée motos et quads de 100 km environ organisée par les associations « Les Sangliers de la Dourdenne et Rando Moto Quad Monteton ». Sur inscription. Ouvert à tous.

EUR.

Lavergne 47800 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine asmours@gmail.com



Mise à jour le 2024-01-12 par OT du Pays de Lauzun