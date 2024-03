L’aventure de l’électricité et olympiades au Musée Electropolis Musée Electropolis Mulhouse, samedi 18 mai 2024.

L’aventure de l’électricité et olympiades au Musée Electropolis Profitez de la Nuit des musées pour découvrir le Musée Electropolis, gratuitement de 14h à minuit le samedi 18 mai 2024. Dernières entrées à 23h30. Samedi 18 mai, 14h00 Musée Electropolis Entrée gratuite de 14h à minuit. Dernières entrées à 23h30.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Fin : 2024-05-18T14:00:00+02:00 – 2024-05-18T23:59:00+02:00

Profitez de la Nuit des musées pour découvrir le Musée Electropolis, gratuitement de 14h à minuit le samedi 18 mai 2024. Dernières entrées à 23h30.

Venez y découvrir l’histoire de l’électricité à travers sa collection permanente et l’histoire de la Grande Machine BBC-Sulzer avec une vidéo sous-titrée en français et allemand.

Retrouvez les différents modes de production et les nouveaux usages de l’électricité au sein du Jardin des énergies.

Bras de fer avec la Grande Machine !

Pour les plus téméraires, un concours est organisé sur le thème des Olympiades.

Accédez exceptionnellement au plateau machine et venez faire tourner à main nue la Sulzer. Accessible pour les personnes de plus d’1m30, les 3 meilleurs scores de la journée seront récompensés.

En raison de cette animation, le spectacle multimédia autour de la Grande Machine ne sera pas en fonctionnement.

Le Jardin des énergies, autour des différents modes de production et des nouveaux usages de l’électricité, sera également accessible.

Compte tenu de l’importance de la fréquentation lors de la Nuit des Musées, nous ne sommes pas en mesure d’assurer les animations d’électricité statique habituelles et le jeu extérieur « Le réveil des machines endormies ».

Merci de votre compréhension.

Musée Electropolis 55 rue du Pâturage, 68200 Mulhouse Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est 03 89 32 48 50 http://www.musee-electropolis.fr http://www.facebook.com/musee.electropolis C’est l’histoire d’une passionnante aventure, celle de l’électricité. Elle débute dès l’Antiquité, traverse les siècles avec de nombreuses expériences, découvertes, théories et inventions… jusqu’à nos jours, où tout est électrique ! Spectacles, collections d’objets extraordinaires, appareils domestiques et effets spéciaux mettent en scène la fée électricité qui a révolutionné la vie quotidienne du XXe siècle. Au Musée EDF Electropolis, participez aux expériences telles qu’elles étaient pratiquées au XVIIIe siècle et observez d’étranges phénomènes, à vous faire dresser les cheveux sur la tête !

© Musée EDF Electropolis

©Musée Electropolis