Les autres coloca’terre de nos villes 2 – 24 avril 2024 L’Avant Seine entrée libre

Cette exposition proposée par l’Association « Prenons la Pause » vous interpellera sur la fragile cohabitation entre l’homme et la nature dans les espaces urbains, saisie au travers des objectifs des photographes.

Elle met en lumière des espèces communes que les plus curieux, les plus attentifs, les plus matinaux pourraient observer tout autour de chez eux.

A pied, à bicyclette, lors d’un footing, sur un banc, sur une branche, sur une cheminée ou sur un lampadaire la nature est là.

Et si nous devions simplement réapprendre à vivre avec les autres colocataires de notre planète terre ? Tous Coloca-terre d’espaces à réinventer et à partager.

L’Avant Seine 3 rue du Martin-Pêcheur, 92190 Meudon Meudon 92190 Meudon-sur-Seine Hauts-de-Seine Île-de-France

