FLAVIEN BERGER + HANAA OUASSIM AU 6PAR4 6 PAR 4 Laval, jeudi 25 janvier 2024.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 20:30:00

fin : 2024-01-25 01:00:00

Concert au 6par4 : Flavien Berger + Hanaa Ouassim

• Flavien Berger •

Pop / Electro – France

Deux mois après la sortie de « D’ici là », morceau en trompe-l’oeil, Flavien Berger confirme l’arrivée de son nouvel album « Dans cent ans » le 17 mars 2023.

Découvrez « Les yeux, le reste », morceau d’ouverture de l’album à travers une session Colors.

Flavien Berger convoque le mystère du regard et sa puissance évocatrice. Est-ce qu’un regard peut changer une vie ? Parfois il peut éclipser le monde.

• Hanaa Ouassim •

Electro / Musique traditionnelle marocaine – France / Maroc

21h (Durée : 1h)

Hanaa Ouassim est née au Maroc et grandit baignée de musique traditionnelle. Dès son plus jeune âge, elle commence à jouer des percussions dans des groupes de femmes qui animent des mariages. Dès lors, sa passion pour la musique ne la quittera jamais, bien au contraire, elle se développera tout au long de sa vie.

De retour du Maroc, c’est à Reims qu’elle fera sa scolarité. Elle y apprend la musique en autodidacte, découvrant les sonorités électro et la culture club. Elle explore ensuite de nombreux genres musicaux, allant du rap au R&B en passant par la soul, pour créer une musique qui lui est propre.

En 2023, La vie de star est terminé, un premier album longuement travaillé qui parle de littoral, de solitude et d’échapper à son destin.

Depuis le mois de janvier Hanaa Ouassim, nouvellement accompagnée par WART, assure les premières parties de Flavien Berger ainsi que quelques ouvertures pour Zaho de Sagazan, tout en multipliant les DJ sets.

INFOS PRATIQUES :

· Tarifs : Réduit : 18€ | prévente : 21€ | Sur place : 23€

· Réservation en ligne possible

· Plus de renseignement auprès du 6par4

6 PAR 4 177 Rue du Vieux Saint-Louis

Laval 53000 Mayenne Pays de la Loire



