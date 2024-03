Laurent Noël, « Preuves de vie » Quai Lamartine Mâcon, mardi 2 avril 2024.

Laurent Noël, « Preuves de vie » Quai Lamartine Mâcon Saône-et-Loire

Preuves de vie Mare fecit

Peintre, graveur et auteur vivant et travaillant entre l’Anjou et le littoral atlantique, c’est à partir de vagabondages le long de ses plages favorites que Laurent Noël a développé une série picturale, graphique et poétique, inspirée par la laisse de mer, plus

particulièrement par les dépôts de goémon.

Les œuvres (peintures, dessins, grandes esquisses, estampes et livres d’artiste) apparaissent comme des résurgences de formes en mouvement inscrites dans nos mémoires et que chacun pourra rapporter à sa propre histoire. Laurent Noël, par des moyens toujours renouvelés, livre une réflexion sur les cycles naturels rapportés à notre humanité, à l’éphémérité, l’absence, le recommencement, la perte, le souvenir et la crainte de l’oubli mais aussi la mémoire des lieux, des êtres et des formes. Il ne cesse d’explorer les rapports entre la nature et le peintre, l’effacement et la trace, l’inlassable recommencement et le temps de la peinture.

Visite nocturne le samedi 13/04/2024 à 20h30 avec l’artiste (gratuit). 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-02

fin : 2024-04-21

Quai Lamartine Galerie Mary-Ann

Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté atelierlaurentnoel@gmail.com

