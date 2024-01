VACΛRME L’Auditorium Rezé, jeudi 18 avril 2024.

VACΛRME Audacieuse, rigoureuse et accessible, post-minimaliste et post-rock, la musique du trio à cordes VACΛRME ne ressemble à rien sinon à une certaine définition de la beauté. Jeudi 18 avril, 20h00 L’Auditorium De 8€ à 17€

Début : 2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T21:30:00+02:00

Fin : 2024-04-18T20:00:00+02:00 – 2024-04-18T21:30:00+02:00

VACΛRME est né en 2012, d’une rencontre entre les violonistes Carla Pallone et Christelle Lassort et le violoncelliste Gaspar Claus. Les trois instrumentistes ont en commun une certaine défiance à l’endroit des académies et des chapelles. Au sortir du conservatoire, leur pente naturelle les conduit sur un chemin où les esthétiques les plus variées conversent à bâtons rompus : rock, folk, musiques baroques, modernes, traditionnelles ou expérimentales, autant de vocabulaires que VACΛRME choisit d’embrasser. On a ainsi pu les voir aux côtés de Rone, Matt Elliot ou Barbara Carlotti, se pliant aux exigences du format pop, mais aussi lors de concerts que le trio envisage comme des expériences uniques. En 2017, VACΛRME livre ainsi une performance hors-norme à la Philharmonie de Paris, tenant un la continu toute une nuit. En 2018, dans un tout autre registre, un premier album frappe par la finesse de ses textures et un travail très élaboré sur les rythmes, mélodies et harmonies. On y entend des échos du post-rock et du minimalisme, une rigueur et une sensibilité puissantes. Le trio travaille à une suite, dont le public de la Soufflerie aura la primeur.

L'Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800

Flavien Prioreau