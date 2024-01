Joachim Maudet – Kid #1 L’Auditorium Rezé, vendredi 12 avril 2024.

Joachim Maudet – Kid #1 Seul en scène, Joachim Maudet incarne plusieurs voix, histoires et personnages pour raconter le passage entre la cour du primaire et la cour du collège. Portée par l’art fascinant de la ventriloquie. Vendredi 12 avril, 20h00 L’Auditorium De 8€ à 17€

Après avoir proposé un texte à trois corps dans WELCOME, présenté à la Soufflerie en 2023, Joachim Maudet déplace ses talents de chorégraphe et ventriloque dans un solo aux qualités plus narratives. Il y raconte l’expérience, banale et fondatrice, du passage d’un âge de l’enfance à un autre, de la cour de l’école primaire – où les enfants jouent et virevoltent – à celle du collège, où les corps s’arrêtent de jouer, marchent et se codifient. Pour cela, Kid #1 opère comme un travail de mémoire. Un adolescent se présente d’abord, corps aux aguets découvrant le monde de la conscience et du contrôle. Il est bientôt traversé par la mémoire de ces imaginaires foisonnants qui caractérisent les corps libres des enfants. Si Joachim Maudet est seul en scène, ce sont plusieurs personnages et voix qui se bousculent et l’accompagnent. Pièce de groupe dans un seul corps, Kid #1 ouvre un cycle sur l’enfance, où le chorégraphe entend déceler ces moments marquants qui ont façonné l’adulte que l’on est aujourd’hui.

Dans le cadre du Festival UP! du 9 au 13 avril à Rezé

