Hortense Belhôte – Une Histoire du football féminin Dans cette nouvelle conférence drôle et enlevée, la comédienne Hortense Belhôte revisite l’histoire du foot féminin (et du 20e siècle) avec une focale féministe et engagée. Mardi 9 avril, 20h00 L’Auditorium De 8€ à 17€

L’intérêt que porte Hortense Belhôte à l’histoire de l’art, partagé avec un enthousiasme communicatif dans la série Merci de ne pas toucher (sur arte.tv) ou la conférence Performeureuses (en décembre à la Soufflerie) n’est pas exclusif. Et le nombre de sujets sur lesquels la comédienne peut jeter son regard politique et queer est, on l’imagine, sans limites. Et en cette année olympique, pourquoi ne pas s’intéresser au sport et plus particulièrement au foot féminin ? En 1919 est organisé le premier championnat de France féminin, avec quelques dizaines de joueuses. Cent ans plus tard, la France accueille la coupe du monde féminine, retransmise dans le monde entier. Une victoire historique ! Mais attention, au football comme en histoire, le résultat ne reflète pas toujours la physionomie du match et la victoire est à nuancer. Le sexisme est-il vraiment derrière nous ? Cette conférence spectaculaire est l’occasion de traverser le 20e siècle à travers l’histoire du foot mais aussi celle des femmes, de la géopolitique et de l’économie. En une somme réjouissante de connaissances et histoires personnelles, la conférence performée joue sur le plaisir de piéger notre propre culture.

Dans le cadre du Festival UP! du 9 au 13 avril à Rezé

