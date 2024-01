Jonas Chéreau – Temps de Baleine L’Auditorium Rezé, 6 avril 2024, Rezé.

Jonas Chéreau – Temps de Baleine Samedi 6 avril 2024, 17h00 L’Auditorium De 4€ à 10€

En 2019, Jonas Chéreau créait Baleine, un solo autour du changement climatique, en imaginant une étude météorologique dansée, où chaque mouvement enclenchait le suivant dans une réaction en chaîne burlesque. Au côté de deux écrans où les mots exécutent leur propre chorégraphie, le danseur retrouve aujourd’hui les gestes de son spectacle, dans un format adapté aux plus jeunes. Temps de Baleine est pensé comme une poésie que l’on peut lire dans un sens ou dans un autre. Les mots abordent les relations entretenues entre le ciel et la danse, tandis qu’avec sa « météodanse », Jonas Chéreau s’amuse à relier les états intérieurs, les émotions, à ceux de l’extérieur. En équilibre entre abstraction et fiction, magie et contemplation, le danseur pose cette question moins simple qu’il n’y paraît : C’est quoi le problème avec le climat ? Ludique et ambigu, ce corps-écosystème s’ouvre comme les pages d’un livre et donne à voir d’insaisissables phénomènes météorologiques. À dos de baleine, par-delà les vagues et les tempêtes, Jonas Chéreau emmène les enfants là où les mots ne peuvent pas aller.

L'Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800

danse jeune public

Francois Ségallou