Orchestre La Sourde – Concerto contre piano et orchestre Mardi 2 avril 2024, 20h00 L’Auditorium De 10€ à 23€

Si nous connaissions le concerto « pour » (flûte, clarinette ou main gauche), personne n’avait jusque-là imaginé qu’il puisse être « contre ». C’est la proposition loufoque dont se sont emparée Samuel Achache, Florent Hubert, Antonin-Tri Hoang et Eve Risser, artiste associée à la Soufflerie, pour imaginer le premier spectacle de La Sourde. Soit une quinzaine d’instrumentistes pour un concert mis en scène à la manière d’une pièce de théâtre (ou l’inverse), où les interprètes se (dé)placent de façon peu orthodoxe et ré-imaginent en permanence leur espace de jeu. Il y a du Tex Avery ou du Marx Brothers dans cette façon de dynamiter l’orchestre, entité habituellement si codifiée. Jouée par des interprètes de haut-vol, la musique change de forme, de tempo et de couleur sous nos yeux. Au cœur de ce concert pas comme les autres, émergent des questions essentielles : Qui dirige vraiment un orchestre ? Quelle est la conduite à tenir face à des partitions et pourquoi ? La réponse tient en une ode poétique à l’éloquence des notes, à l’art de l’interprétation, à la magie qui opère à mi-chemin entre les partitions et les oreilles des mélomanes.

L'Auditorium 2 avenue de Bretagne, 44400 Rezé Rezé 44400 Pont Rousseau Loire-Atlantique Pays de la Loire 0251707800

