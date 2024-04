L’atelier moutarde de la Reine de Dijon une histoire qui ne manque pas de piquant ! Saint-Victor-sur-Ouche, vendredi 9 août 2024.

L’atelier moutarde de la Reine de Dijon une histoire qui ne manque pas de piquant ! Saint-Victor-sur-Ouche Côte-d’Or

L’entreprise REINE DE DIJON, implantée à Fleurey-sur-Ouche, est le 3e fabricant de moutarde en France et exporte ses produits vers plus de 50 pays dans le monde.

Mais savez-vous comment naît le célèbre condiment, si cher aux bourguignons et véritable fleuron du patrimoine français ?

Dans le cadre bucolique de l’Ecluse de la Charme à St Victor-sur-Ouche, partez à la découverte de ses secrets de fabrication ce sera à vous, accompagné d’un professeur expert en recettes royales, de broyer, d’assaisonner et d’incorporer, pour repartir avec votre moutarde faite main !

Cette expérience inédite permettra également d’aborder l’histoire de l’entreprise, son développement et son empreinte dans l’histoire industrielle de la Vallée de l’Ouche, du 19e siècle à nos jours.

Vous découvrirez également sa gamme de moutardes sans conservateur réalisées avec des graines 100% françaises.

Limité à 12 personnes.

Après l’atelier, possibilité de déjeuner à l’Ecluse de la Charme sur réservation préalable.

Tarif 8€/personne, 2€ pour les enfants, inscription obligatoire. 2 2 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-09 11:00:00

fin : 2024-08-09

Ecluse de la Charme

Saint-Victor-sur-Ouche 21410 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté tourisme@ouche-montagne.fr

L’événement L’atelier moutarde de la Reine de Dijon une histoire qui ne manque pas de piquant ! Saint-Victor-sur-Ouche a été mis à jour le 2024-04-04 par OT Ouche et Montagne