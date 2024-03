L’atelier du sculpteur sur fer Pouligny-Saint-Pierre, jeudi 11 juillet 2024.

L’atelier du sculpteur sur fer Pouligny-Saint-Pierre Indre

Jeudi

Vital Angot, nous invite à découvrir ses sculptures en fer au cœur de son atelier.

Vital Angot, sculpteur professionnel de renom, a commencé sa première oeuvre en 1994 et a été de nombreuses fois médaillé. De sa forge émergent des sculptures étonnantes: musicien, danseuse, homme pressé, homme livre, coupeur de lavande… L’artiste sculpte le fer avec une imagination, une poésie et une légèreté telles qu’il nous dira: » Ce ne sont pas mes mains, ni mes yeux qui sculptent, mais c’est son âme… ». Il nous accueillera et échangera avec nous sur sa technique et son univers. Il nous présentera ses réalisations. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-07-11 15:00:00

fin : 2024-07-11

2, Les Clous

Pouligny-Saint-Pierre 36300 Indre Centre-Val de Loire accueil@destination-brenne.fr

L’événement L’atelier du sculpteur sur fer Pouligny-Saint-Pierre a été mis à jour le 2024-03-13 par Destination Brenne