Concert : Le Berger des sons L’Atelier du Neez Jurançon, 1 juin 2024, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Dans ce spectacle tout en poésie et en émotion, Alain Larribet distille des récits de son enfance, des histoires de pastoralisme, d’ici et d’ailleurs. Personnalité singulière et multiple, il chante et transmet avec force son amour pour la nature.

Alain Larribet se fait raconteur, en français et en béarnais il communique son amour vibrant pour la montagne, l’estive, les nuits bercées par la pluie… Sa voix, empreinte des couleurs des chants du monde, nous transporte par-delà les cimes des arbres.

Il exprime sa passion pour le voyage à travers la magie des sons de ses instruments, esquissant ainsi une carte du monde émouvante, espiègle et passionnée.

Ce spectacle bénéficie du soutien de l’OARA..

2024-06-01 fin : 2024-06-01 . EUR.

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



In this show, full of poetry and emotion, Alain Larribet distils tales from his childhood, stories of pastoralism from here and elsewhere. A singular, multi-faceted personality, he sings and powerfully conveys his love of nature.

In French and Béarnais, Alain Larribet conveys his vibrant love of the mountains, the summer pastures, the nights lulled by the rain? His voice, imbued with the colors of world songs, carries us beyond the treetops.

He expresses his passion for travel through the magical sounds of his instruments, sketching a moving, mischievous and passionate map of the world.

This show is supported by OARA.

En este espectáculo, lleno de poesía y emoción, Alain Larribet destila relatos de su infancia, historias de pastoreo de cerca y de lejos. Personalidad singular y polifacética, canta y transmite con fuerza su amor por la naturaleza.

En francés y bearnés, transmite su vibrante amor por las montañas, los pastos de verano, las noches arrulladas por la lluvia? Su voz, impregnada de los colores de los cantos del mundo, nos transporta más allá de las copas de los árboles.

Expresa su pasión por viajar a través de los sonidos mágicos de sus instrumentos, dibujando un mapa del mundo conmovedor, travieso y apasionado.

Este espectáculo cuenta con el apoyo de OARA.

In dieser poetischen und emotionalen Show erzählt Alain Larribet Geschichten aus seiner Kindheit, von der Schäferei, von hier und anderswo. Er ist eine einzigartige und vielschichtige Persönlichkeit, die ihre Liebe zur Natur singt und mit Kraft weitergibt.

Alain Larribet wird zum Erzähler, auf Französisch und Bearnais vermittelt er seine vibrierende Liebe zu den Bergen, der Sommerfrische, den vom Regen gewogenen Nächten? Seine Stimme, die von den Farben der Lieder der Welt geprägt ist, trägt uns über die Baumwipfel hinaus.

Er drückt seine Leidenschaft für das Reisen durch die Magie der Klänge seiner Instrumente aus und entwirft so eine rührende, verspielte und leidenschaftliche Weltkarte.

Diese Aufführung wird von der OARA unterstützt.

