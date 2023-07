Ma montagne L’Atelier du Neez Jurançon, 6 avril 2024, Jurançon.

Jurançon,Pyrénées-Atlantiques

Théâtre de rue – Compagnie la Baleine Cargo

A partir de 10 ans – Durée 1h10

Itinéraire d’un enfant différent

Ce spectacle raconte l’histoire d’un enfant extraordinaire. Pour lui, chaque étape de la vie est une nouvelle montagne à franchir. Et vous, c’est quoi votre montagne ? Cette différence qui fait de vous un être unique ?

Ce spectacle, chorégraphié et crée à partir de témoignages recueillis en amont, explore le regard porté sur le handicap, sans pathos, mais avec des rires et de l’émotion.

A l’issue de la représentation, vingt fauteuils roulants sonorisés investissent l’espace de leurs histoires personnelles..

L’Atelier du Neez avenue du 18 juin 1940

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Street theater – Compagnie la Baleine Cargo

From age 10 – Duration 1h10

Itinerary of a different child

This show tells the story of an extraordinary child. For him, every step in life is a new mountain to climb. What’s your mountain? The difference that makes you unique?

This show, choreographed and created from testimonials collected beforehand, explores the way we look at disability, without pathos, but with laughter and emotion.

At the end of the show, twenty wheelchairs with sound systems take over the space with their personal stories.

Teatro de calle – Compagnie la Baleine Cargo

A partir de 10 años – Duración 1h10

Itinerario de un niño diferente

Este espectáculo cuenta la historia de un niño extraordinario. Para él, cada paso en la vida es una nueva montaña que escalar. ¿Cuál es tu montaña? ¿La diferencia que te hace único?

Este espectáculo, coreografiado y creado a partir de testimonios recogidos previamente, explora la forma en que miramos la discapacidad, sin patetismo, pero con risa y emoción.

Al final de la representación, veinte sillas de ruedas con equipos de sonido toman el espacio con sus historias personales.

Straßentheater – Compagnie la Baleine Cargo

Ab 10 Jahren – Dauer 1h10

Reiseweg eines andersartigen Kindes

Dieses Theaterstück erzählt die Geschichte eines außergewöhnlichen Kindes. Für ihn ist jede Etappe des Lebens ein neuer Berg, den es zu überwinden gilt. Und was ist Ihr Berg? Dieser Unterschied, der Sie zu einem einzigartigen Wesen macht?

Diese Aufführung, die auf der Grundlage von im Vorfeld gesammelten Zeugenaussagen choreografiert und kreiert wurde, erkundet den Blick auf die Behinderung, ohne Pathos, sondern mit Lachen und Emotionen.

Im Anschluss an die Vorstellung erobern zwanzig mit Ton unterlegte Rollstühle den Raum mit ihren persönlichen Geschichten.

