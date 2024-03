L’atelier des relais MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Vitry-sur-Seine, jeudi 23 mai 2024.

L’atelier des relais Pour tous les relais du champ social et du handicap.

Découverte des expositions et des outils de médiation et préparation à la visite avec vos publics. Jeudi 23 mai, 14h00 MAC VAL – Musée d’art contemporain du Val-de-Marne Gratuit, sur inscription.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-23T14:00:00+02:00 – 2024-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2024-05-23T14:00:00+02:00 – 2024-05-23T16:00:00+02:00

Présentation de l’exposition temporaire «Humain autonome : Déroutes », d’avril à septembre 2024

MAC VAL – Musée d'art contemporain du Val-de-Marne Place de la Libération, 94400 Vitry-sur-Seine Vitry-sur-Seine 94400 Centre Ville Val-de-Marne Île-de-France 01 43 91 64 22 https://www.macval.fr/Champ-social-309 Seul musée à être exclusivement consacré à la scène artistique en France depuis les années 1950, le MAC VAL a ouvert en 2005 à Vitry-sur-Seine, offrant à voir au public une collection dont les origines remontent à 1982. En résonance avec celle de la collection, 2 expositions temporaires sont présentées chaque année.