L’atelier des p’tits fermiers Carentoir, mercredi 23 octobre 2024.

L’atelier des p’tits fermiers Carentoir Morbihan

Viens passer un moment à la Ferme du monde dans la peau d’un petit fermier.

Nous allons nourrir les chèvres et les moutons, brosser les poneys, ramasser les œufs, caresser les lapins… et se balader dans le parc à la découverte de tous les animaux.

Pour cela, n’oublie pas tes bottes et tes vêtements d’extérieur !

Pendant les vacances scolaires, de 10h30 à 12h30 De 5 à 10 ans

Prix 20€ par enfant (entrée incluse) Tout seul comme un grand !

Places limitées 8 enfants max. 3 enfants min.

Sur réservation (au moins 48h avant la date) auprès de Corinne,

soit par téléphone au 02.99.93.70.70

soit par mail accueil@etacarentoir.fr .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-23 10:30:00

fin : 2024-10-23 12:30:00

Lieu-dit Le Bois Brassu

Carentoir 56910 Morbihan Bretagne

