BRUMES – version nomade L’atalante Mitry-Mory, 2 avril 2024, Mitry-Mory.

Brumes, c’est une jeune fille qui fugue. Une fugue immobile (ou presque) à grandes enjambées verbales.

Le spectacle commence par un film. A l’intérieur d’une voiture, une dispute entre une mère et sa fille adolescente. La mère hurle à sa fille de sortir, la jeune fille sort et claque la portière. A ce moment, le personnage, Brumes, débarque en chair et en os et va, à la façon d’un « ego-trip », livrer son récit.

Elle commence par se livrer comme une boxeuse face au sac de frappe avec force et sans concession. Menton haut et verve cinglante, impulsée par un son jazz hip hop, elle chemine. De pas en pas, la fureur laisse place à des pensées sensibles.

Brumes porte un regard sur l’adolescence. Cette période de la vie où nous naviguons entre brouillard et clairvoyance. Les cartes sont rebattues. Rien ne sera jamais plus comme avant. Il faut chercher ses propres vérités, conquérir la vie … Alors on questionne les règles, on invente d’autres lois.

Ecriture, conception et mise en scène : Sandrine Nicolas

Interprétation : Aurélia Arto

Création musicale : Théo Girard

Création Vidéo : Camille Sauvage et Linda Arzouni

Scénographie vidéo : Nathalie Cabrol

Création lumière : Leslie Horowitz et Charlotte Poyé

Conception du système sonore et régie son : Julien Reboux et Simon Denis

Régie : Charlotte Poyé

Chorégraphie : Ingrid Estarque

Production : Compagnie Echos Tangibles

Coproductions : Espace Germinal à Fosses, Espace Sarah Bernhardt à Goussainville, Le Théâtre de Rungis et Théâtre Victor Hugo à Bagneux.

Partenaires : Théâtre de Jouy à Jouy le Moutier, Théâtre le Hublot à Colombes, La Barbacane à Beynes, la Barcarolle à Saint-Omer, L’Etoile du Nord à Paris, Festival « On n’arrête pas le Théâtre », Festival Rumeurs Urbaines à Colombes, Théâtre Berthelot et Cinémas 93 à Montreuil.

Soutiens : Direction Régionale des Affaires Culturelles d’Île de France, Ministère de la Culture et de la Communication,Région Île-de-France, Conseil Départemental de la Seine-Saint-Denis dans le cadre du dispositif « L’Art au Collège », Conseil Départemental du Val d’Oise et Ville de Paris.

La compagnie est accueillie en résidence d’artiste en territoire au Figuier Blanc à Argenteuil avec le soutien de la DRAC Ile de France et de la ville d’Argenteuil.

L'atalante 1 rue Jean Vigo 77290 Mitry Mory Mitry-Mory 77290 Seine-et-Marne Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-04-02T11:00:00+02:00 – 2024-04-02T12:00:00+02:00

2024-04-02T13:30:00+02:00 – 2024-04-02T14:30:00+02:00

Linda Arzouni