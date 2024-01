Spectacle pour le jeune public : Ambre la rouge L’Art en Seine Bar-sur-Seine, dimanche 14 avril 2024.

Bar-sur-Seine Aube

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-14 15:00:00

fin : 2024-04-14

La salle de spectacle « l’Art en Seine » de Bar-sur-Seine vous propose le spectacle pour le jeune public : Ambre la rouge, le dimanche 14 avril à 15h.

Une malle perdue en pleine mer. Soudain, Ambre apparaît, saine et sauve, mais qu’est-il arrivé à son équipage ? Et que va-t-il advenir de leur mission ?

Dans ce waterworld burlesque et cartoonesque, Ambre la rouge nous embarque dans un joli conte où se mêleront la peur, la nature, la joie, un requin, la résilience, quelques graines d’écologie, un perroquet, de l’eau, beaucoup d’eau et surtout une grande histoire de pirate.

12 Eur.

L’Art en Seine

Bar-sur-Seine 10110 Aube Grand Est



Mise à jour le 2023-12-20 par Office de Tourisme de la Côte des Bar en Champagne