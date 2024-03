L’art de la dorure Château et parc de Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne, jeudi 4 avril 2024.

L’art de la dorure Découvrez les dorures du château de Champs-sur-Marne et initiez-vous à cette technique avec une artisane d’art. 4 et 5 avril Château et parc de Champs-sur-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-04T14:00:00+02:00 – 2024-04-04T16:30:00+02:00

Fin : 2024-04-05T14:00:00+02:00 – 2024-04-05T16:30:00+02:00

Dans le cadre des Journées européennes des métiers d’art, venez vivre une expérience artistique inoubliable au château de Champs-sur-Marne : découvrez l’Art de la Dorure !

Vivez une visite du château sur ce thème, suivie d’un atelier animé par Mme Meggie Garcelon, doreuse à la feuille-ornemaniste, artisan d’art du territoire.

Durant l’atelier, les participants auront l’occasion d’apprendre les bases de la dorure, des techniques traditionnelles aux méthodes modernes, guidés par l’expertise de Mme Garcelon. De la préparation de la surface à la pose délicate des feuilles d’or, chaque étape du processus sera explorée de manière interactive et participative.

Venez découvrir l’éclat et la beauté de la dorure lors de cette programmation unique à Champs-sur-Marne !

Jeudi 4 et vendredi 5 avril à 14h pour les adultes.

Durée 2h30

Tarif : 12 €

Achetez votre billet sur la e-billetterie du château sur https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

Château et parc de Champs-sur-Marne 31 rue de Paris 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Centre Ville Seine-et-Marne Ile-de-France https://www.chateau-champs-sur-marne.fr/

© Patrick Cadet / Centre des monuments nationaux