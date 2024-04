L’art de la cuisson Betschdorf, samedi 21 septembre 2024.

[JOURNÉES EUROPÉENNES DU PATRIMOINE] Cette visite sera l’occasion de découvrir l’ancien four à bois et toutes les étapes de sa cuisson et de vous partager l’évolution de ce procédé unique jusqu’à aujourd’hui.

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine. Ce savoir-faire ancestral se révèle dans chacun des gestes du potier. Mais ce qui rend cette poterie si spéciale, c’est sans aucun doute la technique de cuisson. La cuisson du grès au sel est un véritable art qui demande patience, précision et une connaissance approfondie des matières et des éléments. Cette visite sera l’occasion de découvrir l’ancien four à bois et toutes les étapes de sa cuisson et de vous partager l’évolution de ce procédé unique jusqu’à aujourd’hui. Chaque pièce qui sort du four est le fruit d’un travail minutieux et passionné, et c’est avec joie que la famille Schmitter vous partage son histoire. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-09-21 14:30:00

fin : 2024-09-22

47 rue des Potiers

Betschdorf 67660 Bas-Rhin Grand Est contact.schmitter@gmail.com

