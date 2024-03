L’art de faire parler les fleurs Grenade-sur-l’Adour, mardi 9 avril 2024.

L’art de faire parler les fleurs Grenade-sur-l’Adour Landes

Mignonne, allons voir si la rose est éclose…

Et si vous veniez, tel le poète, créer de vos mains une composition florale piquée dans la mousse ? C’est ce que vous propose Élisabeth de la boutique L’envol floral . Point de challenge, juste un moment en dehors du temps, au milieu des fleurs et des senteurs, rien que du bonheur et de la bonne humeur !

Vous repartirez avec votre jolie création et peut-être une nouvelle passion.

Début : 2024-04-09 14:30:00

fin : 2024-04-09 16:30:00

Grenade-sur-l’Adour 40270 Landes Nouvelle-Aquitaine

