L’art au jardin – Jardin La Glacière Le jardin La Glacière Neuville-sur-Oise, samedi 1 juin 2024.

L’art au jardin – Jardin La Glacière Jardin d’artiste où plantes caduques et persistantes ont pris leur place avec le temps, l’eau court, bondit, ricoche de pierre en pierre et d’un bassin à l’autre. 1 et 2 juin Le jardin La Glacière Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-06-01T11:00:00+02:00 – 2024-06-01T18:00:00+02:00

Fin : 2024-06-02T11:00:00+02:00 – 2024-06-02T18:00:00+02:00

Exposition artistique du peintre Michelle Rimbert.

Le jardin La Glacière Rue de l’Abbé-Legrand 95000 Neuville-sur-Oise Neuville-sur-Oise 95000 Val-d’Oise Île-de-France Plantes caduques et persistantes ont pris leur place avec le temps, l’eau court, bondit, ricoche de pierre en pierre et d’un bassin à l’autre.

©jgcreation